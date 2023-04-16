العدل والمساواة السودانية تعلن وقوف أفرادها بجانب القوات المسلحة النظامية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 أبريل 2023 11:23 صباحاً - أعلنت حركة العدل والمساواة السودانية، أن أفرادها يقفون إلى جانب القوات المسلحة النظامية.

وقال نهار عثمان نهار، الأمين السياسي للحركة، إنها تترحم على أرواح كل الشهداء، وتدعو بعاجل الشفاء للجرحى والمصابين وعودة المفقودين خلال الأحداث الجارية حاليا.

ودعا نهار «الأخوة في قوات الدعم السريع للاستجابة لصوت العقل، وإيقاف الحرب، واللجوء للطرق السلمية والحوار».

وتابع: «تعلن الحركة لكل الشعب السوداني بأن الآلاف من منسوبيها السابقين الذين تم دمجهم واستيعابهم في قوات الشعب المسلحة، هم الآن في الصفوف الأمامية مع رفاقهم في كل وحدات القوات النظامية دفاعا عن استقرار وعزة وكرامة السودان، كما كانوا صمودا في الفشقة تحت قيادة الشهيد الرائد إسحاقا بركة ترمبه الذي قدم روحه هناك فداء للوطن، وهي الآن تقدم الشهيد والجريح مهرا رخيصا لعزة الوطن».