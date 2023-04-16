وفاة 16 وإصابة 9 جراء حريق بمبنى سكني في دبي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 أبريل 2023 11:23 صباحاً - ذكرت صحف محلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، نقلا عن الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، أن 16 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 9 آخرون جراء حريق اندلع بمبنى سكني أمس السبت.

ووفقا لصحيفة ذا ناشونال ومقرها أبوظبي، اندلع الحريق بعد ظهر أمس السبت في مبنى من 5 طوابق في منطقة الراس، وهي أحد أقدم مناطق دبي ويقيم بها الكثير من العمال الوافدين.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحريق تم إخماده.

ونقلت ذا ناشونال عن بيان للدفاع المدني جاء فيه أن “التحقيقات الأولية أظهرت أن عدم الامتثال لمتطلبات الأمن والسلامة في المباني هي التي تسببت في نشوب الحريق”.