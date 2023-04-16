مقتل 26 شخصاً في هجوم لداعش بسوريا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 أبريل 2023 05:23 مساءً - أعلنت وسائل تلفزيونية سورية اليوم الأحد، أن 26 مدنيا قتلوا برصاص تنظيم داعش، وذلك أثناء جني محصول الكمأة بريف سلمية الشرقي قرب مدينة حماة.

وكثفت خلايا داعش هجماتها ضد جامعي نبات الكمأة في المناطق الريفية السورية في الآونة الأخيرة.

وغالباً ما يواجه المدنيون خلال موسم جمعها خطراً يتمثل في ألغام زرعها تنظيم داعش أو إطلاق الرصاص.

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ومنذ شهر فبراير الماضي، أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل أكثر من 130 شخصاً في البادية السورية خلال جمعهم الكمأة، غالبيتهم بنيران التنظيم.

وتباع الكمأة بسعر مرتفع، ما يفسر إقبال المواطنين في المناطق الريفية على جمعها لبيعها في ظل ظروف اقتصادية صعبة.