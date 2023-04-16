إيطاليا تخفض حصتها من الغاز الروسي

إيطاليا تخفض حصتها من الغاز الروسيقررت إيطاليا ،اليوم الأحد، خفض حصة إمدادات الغاز الروسي إلى 10%، وعوضت ذلك بإمدادات من إفريقيا وعبر البحر الأدرياتيكي.

ونقل موقع (روسيا اليوم) عن وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي جيلبرتو بيتشيتو فراتين في تصريح صحفي القول: " إذا كانت 40% من الغاز التي كنا نستوردها تأتي في وقت سابق من روسيا، فإننا نحصل اليوم على ما يزيد قليلا عن 10%. ".

وأضاف فراتين :" وبالتالي، فقد تغلبنا بالفعل على اعتمادنا على موسكو من خلال زيادة واردات الغاز عبر خط الأنابيب من الشرق عبر خط أنابيب الغاز عبر البحر الأدرياتيكي من أذربيجان ومن إفريقيا بفضل الاتفاقات الجديدة مع الجزائر وليبيا".

وفي فبراير الماضي، اعلن وزير الصناعة االإيطالي أدولفو أورسو، إن بلاده ستكون قادرة على التوقف عن شراء الغاز الروسي هذا العام وتصبح موردا للوقود الطبيعي عبر قنوات جديدة.

وكانت إيطاليا أعلنت بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية أنها ستعمل على تقليص اعتمادها على الغاز المستورد من روسيا.