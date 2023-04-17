ارتفاع مؤشر بورصة مسقط

ارتفاع مؤشر بورصة مسقطأغلق مؤشر بورصة مسقط "30"، اليوم الاثنين، على ارتفاع بمقدار 6ر12 نقطة، ما نسبته 0.27 في المئة، ليصل عند مستوى 4772.32 نقطة.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة 4 ملايين و470 ألف ريال عُماني، مرتفعة بنسبة 5ر2 في المئة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4 ملايين و360 ألفًا و968 ريالًا عُمانيًّا.

وقالت وكالة الأنباء العمانية أن التقرير الصادر عن بورصة مسقط أشار إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.149 في المئة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 23.82 مليار ريال عُماني.