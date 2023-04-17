متطوعو ‫الجامعات السعودية يسهمون في خدمة زوار مكة والمدينة خلال رمضان

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 أبريل 2023 09:29 مساءً - أسهمت خمس جامعات سعودية في خدمة معتمري وزوّار مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال شهر رمضان المبارك من خلال 3383 متطوعٍا ومتطوعة؛ لتقديم كل السبل لخدمة القاصدين وضيوف الرحمن.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الاثنين، أن جامعة الملك عبدالعزيز شاركت بـ400 متطوع ومتطوعة، وجامعة أم القرى بـ1019 متطوعا ومتطوعة، وجامعة جدة بـ264 متطوعا ومتطوعة، إلى جانب مشاركة جامعة طيبة بـ1300 متطوع ومتطوعة، والجامعة الإسلامية بـ400 متطوع ومتطوعة.

وتمثلت مجالات العمل التطوعي في التنظيم والرعاية الصحية ورعاية الأطفال وتوزيع وجبات الإفطار، بالإضافة إلى الترجمة وتنظيم الحشود ودفع العربات والتوجيه والإرشاد والعناية الاجتماعية.