لجنة الأطباء: مقتل 144 وإصابة 1409 منذ بدء اشتباكات السودان

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 أبريل 2023 09:29 صباحاً - قالت لجنة أطباء السودان المركزية إن إجمالي القتلى المدنيين منذ بداية الاشتباكات الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع بلغ 144 شخصا، بينما وصل عدد الإصابات إلى 1409 حالات تشمل المدنيين والعسكريين معاً.

وأضافت اللجنة في تقريرها الميداني “إنه في ظل استمرار الاقتتال تتزايد معدلات القتلى والإصابات بوتيرة متفاقمة وتنذر بما لا يحمد عقباه من خسائر فادحة في الأنفس والأرواح البريئة”.

وتابعت “ما يزيد الأمر سوءً خروج العديد من المستشفيات والمرافق الصحية عن الخدمة بسبب ضربها بالقذائف، وبسبب انقطاع التيار الكهربائي وشح الإمدادات عطفاً على استخدام بعضها كارتكازات وهو أمر يعتبر جريمة إنسانية وأخلاقية تنافي القوانين والنظم والتقاليد والأعراف”.

وأدانت لجنة أطباء السودان القتال الدائر في أنحاء البلاد، مطالبة في ذات الوقت بفتح ممرات آمنة لمعالجة المرضى والمصابين وتوصيل المؤونات الغذائية والدوائية.

ونوهت أن هذا الحصر هو ما وصلت إليه وأن هناك العديد من القتلى والمصابين لم يتم الوصول إليهم وهم خارج نطاق الحصر.