رويترز: الإمارات وقطر تقتربان من إعادة فتح السفارتين

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 أبريل 2023 02:27 مساءً - قال مسؤولون إن قطر والإمارات بصدد استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين، وذلك بعد مرور ما يزيد على عامين على قرار دول عربية إنهاء مقاطعتها للدوحة.

وقال مسؤول إماراتي في بيان ردا على سؤال من رويترز “يعمل البلدان حاليا على إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما بما يتضمن إعادة فتح سفارتيهما”.

وأكد مكتب الإعلام الدولي في قطر في بيان أن “العمل جار لإعادة فتح السفارتين المعنيتين في أسرع وقت ممكن”.

وتوقع مسؤول خليجي إعادة فتح السفارتين وتعيين سفيرين جديدين بحلول منتصف يونيو/ حزيران.

وقال مصدر رابع إن العلاقات الدبلوماسية ستستأنف بالكامل في غضون أسابيع.

تأتي استعادة العلاقات وسط مساع أوسع للمصالحة في المنطقة إذ اتفقت إيران والسعودية الشهر الماضي على إعادة العلاقات بينهما بعد عداء على مدى سنوات هدد الاستقرار في الخليج وأجج الصراع في اليمن.

كما تحركت دول عربية، منها السعودية ومصر، لإنهاء عزلة استمرت عقدا من الزمن لسوريا بسبب حملة لقمع محتجين في عام 2011 أدت إلى نشوب حرب أهلية طويلة.

وفيما يتعلق باليمن، أجرت جماعة الحوثي والسعودية جولة محادثات سلام قبل أيام وتبادل الجانبان مئات الأسرى في خطوة مهمة لبناء السلام.

ومن المتوقع إجراء المزيد من محادثات السلام قريبا.

وكانت الرياض والقاهرة أول من أعادتا تعيين سفيرين في الدوحة في عام 2021 بعد اتفاق قادته السعودية لإنهاء الخلاف، في حين أعلنت البحرين الأسبوع الماضي أنها قررت إعادة العلاقات الدبلوماسية.

وقال المسؤول الإماراتي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن “السياسة الخارجية لدولة الإمارات تركز بشكل أساسي على بناء الجسور والتعاون الاقتصادي وخفض التصعيد في المنطقة”.

وقال المسؤول الخليجي الآخر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن المسؤولين القطريين والإماراتيين وافقوا أواخر الشهر الماضي على إعادة العلاقات الدبلوماسية وإن أبوظبي أبلغت الدوحة باسم مبعوثها. وأضاف المسؤول أن قطر لم تفعل المثل بعد.