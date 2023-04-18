رئيس الوزراء الفلسطيني: سنبقى أوفياء للشهداء والأسرى وهم على رأس أولوياتنا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 أبريل 2023 02:27 مساءً - شدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، على الوفاء للشهداء والأسرى، مؤكدا أنهم على رأس الأولويات.

وأضاف خلال جلسة الحكومة الفلسطينية، في مدينة رام الله، والتي تتزامن مع الذكرى الـ35 لاستشهاد خليل الوزير، ولمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، أن هناك نحو 4900 أسير يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، منهم 31 أسيرة، و160 طفلا.

وأكد اشتية أن الشهداء والأسرى على سلم أولويات الحكومة، لا سيما قدامى الأسرى، وكبار السن، والمرضى، والأطفال، والنساء.

وفي صعيد آخر، أعرب عن أسفه من تعطل جميع خدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مخيمات اللاجئين بمختلف القطاعات.

ودعا اشتية وكالة الغوث إلى القيام بمهامها في المخيمات، وتقديم الخدمات للاجئين، وفتح حوار مع اتحاد العاملين في الوكالة، بما يكفل استئناف تقديم جميع الخدمات للسكان المخيمات.

وفي الشأن الداخلي، أكد اشتية أن إضراب المعلمين تجاوز حدود العمل النقابي، وسيتم التعامل معه وفق هذا الأساس، ضمن إطار القانون، والإجراءات الإدارية التي أُرسلت إلى المعلمين المستنكفين عن العمل.

وأوضح اشتية، أن مجلس الوزراء تعامل بكل جدية وإيجابية مع مطالب المعلمين من منطلق وطني، ونقابي، وتجاوب مع المبادرات التي تلقاها من المجتمع المدني، والفصائل، وعدد من الشخصيات الوطنية، وما ورد من اللجنة المركزية لحركة “فتح”، وبسبب هذا التجاوب من طرفنا، عاد آلاف المعلمين إلى التدريس وبقي آخرون.

وشدّد على أن امتحان الثانوية العامة في موعده، مثمنا جهود القائمين بتوفير الظروف المناسبة لإنجاح الامتحان من كوادر الوزارة، ومجددا التأكيد على أن كرامة المعلم وحقوقه مصونة، والقانون هو سيد الأحكام.

وهنأ اشتية أبناء الشعب الفلسطيني من المسيحيين لمناسبة عيد الفصح المجيد، والمسلمين بعيد الفطر السعيد الذي يصادف بعد أيام.

وبالشأن الدولي: أعرب مجلس الوزراء عن بالغ القلق لما يحدث في السودان الشقيق، معربا عن أمنياته لأهلنا في السودان السلام والاستقرار والأمن، وبضرورة تغليب صوت الحكمة والاحتكام إلى الحوار، من أجل تجنيب السودان مزيدا من القتل والفوضى.