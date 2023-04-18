الجيش السوداني: أجبرنا قوات الدعم السريع على الانسحاب من مطار مروي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 أبريل 2023 09:29 مساءً - أعلن الجيش السوداني، اليوم الثلاثاء، أنه أجبر قوات الدعم السريع على الانسحاب من مطار مروي.

وقال الجيش السوداني: “تصدينا لمحاولة اقتحام الدعم السريع للفرقة الخامسة غرب الأبيض”.

وفي وقت سابق من اليوم، نفت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، الادعاءات المتكررة بشأن استهداف المقار الطبية لقوات الدعم السريع.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، إن معسكر شمبات يتبع للشرطة العسكرية ولا توجد به مرافق طبية، مضيفاً أن المعسكر كان به قوات تحاول تنفيذ أهداف عسكرية، إضافة إلى منع عمليات السرقة ونهب المواطنين في المنطقة المجاورة.

وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة أنه تم التعامل مع المتمردين بالقدر الكافي من القوة.

كما جددت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، دعوتها لما تبقى من القوات المتمردة بوضع السلاح وعدم الاعتداء على المدنيين.