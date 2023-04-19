الجيش السوداني: تصدينا لهجوم جديد على محيط القيادة العامة وكبّدنا العدو خسائر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 أبريل 2023 09:29 صباحاً - أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، اليوم الأربعاء، التصدي لهجوم جديد على محيط القيادة العامة وتكبيد قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح.

وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة تدمير عدد من العربات القتالية.

وقالت، في بيان: “حيث كان من السهولة بمكان التعامل بضرب تجمعات الدعم السريع بالقوات الجوية داخل تمركزاتها بوسط الخرطوم والقضاء على التمرد في ساعات، لكن لايمكن للقوات المسلحة أن تسلك هذا المسلك وتضع حياة الناس على المحك وهذا هو الفرق بين الجيوش الوطنية والمليشيات”.

وجدد الجيش السوداني الدعوة لأفراد الدعم السريع لتسليم أنفسهم لأقرب وحدة عسكرية والانضمام لصفوفها للخروج من حالة التمرد هذه ولنتخلص من هذا الموقف المؤسف.