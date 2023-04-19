ولي عهد السعودية والرئيس عباس يبحثان آخر مستجدات الأوضاع في فلسطين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 أبريل 2023 10:26 صباحاً - استعراض ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، فقد جرى خلال اللقاء التأكيد على مواصلة الجهود المبذولة بما يكفل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لمبادرة السلام العربية والقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

جاء ذلك خلال اجتماع الأمير محمد بن سلمان في جدة اليوم مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وحضر الاجتماع الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع ، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ورئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن الأستاذ نايف السديري.

فيما حضره من الجانب الفلسطيني أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأستاذ حسين الشيخ ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج ومستشار الرئيس للشئون الدبلوماسية الأستاذ مجدي الخالدي وسفير دولة فلسطين لدى المملكة الأستاذ باسم عبدالله الأغا ورئيس المراسم سكرتير الرئيس الخاص حسين حسين.