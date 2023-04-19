عقد الاجتماع التنسيقي 33 للمجموعة العربية التفاوضية بشأن تغير المناخ

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 أبريل 2023 12:29 مساءً - نظمت إدارة شؤون البيئة والارصاد الجوية (الأمانة الفنية لجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة) على مدى يومي 17 و18/4/2023 الاجتماع التنسيقي (33) للمجموعة العربية التفاوضية بشأن تغير المناخ. عقد الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي وشارك فيه أكثر من 80 من المفاوضين من كافة الدول العربية، بالإضافة إلى خبراء من مختلف المنظمات العربية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية بالموضوع.

تضمن الاجتماع مناقشة أهم نتائج مؤتمر الأطراف (27) وتطورات الموقف بشأن عدد من الموضوعات الفنية من بينها (تدابير الاستجابة – التخفيف والتكيف – التمويل – الخسائر والاضرار- الحصيلة العالمية- الانتقال العادل) حيث تم استعراض مستجدات الموقف من جانب السادة ممثلو الدول العربية الأعضاء في المجموعات التفاوضية الدولية الخاصة بالتفاوض حول هذه الموضوعات.

تأتي أهمية عقد هذا الاجتماع في إطار جهود الأمانة العامة لتنسيق المواقف العربية في المفاوضات الخاصة بتغير المناخ واطلاع أعضاء الفريق العربي على المستجدات بشأنها قبل انعقاد مؤتمر الهيئات التابعة للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ المقرر عقده في الأسبوع الأول من شهر يونيو 2023 في مقر سكرتارية الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ في مدينة بون بألمانيا، كما ناقش الاجتماع استراتيجية الدول العربية للحصول على تمويل العمل المناخي وتعبئته 2022-2030 التي تم الانتهاء من إعدادها وعرضت على مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في أكتوبر الماضي 2022 وتم منح فرصه أكبر للدول لمراجعتها وإبداء الملاحظات بشأنها تمهيداً لإطلاقها في مؤتمر الأطراف القادم COP28 المقرر عقده في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة أواخر العام الحالي.