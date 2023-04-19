الاحتلال يقتحم مخيم «عقبة جبر» في أريحا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 أبريل 2023 06:29 مساءً - نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي هجومًا جديدًا على مخيم «عقبة جبر» في محافظة أريحا شرق الضفة الغربية المحتلة حيث تشعل الأوضاع من جديد في أريحا بعد عدة اقتحامات وقعت خلال الشهرين الماضيين.

وأكدت مصادر طبية وأمنية فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت عدد كبير من قنابل الغاز السام بشكل مكثف، حيث اقتحم عدد من الجنود الإسرائليين شارع القدس في جنوب أريحا مما تسبب في إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق شديد.

وشهدت مدينة أريحا عددًا من الاقتحامات التي قامت بها قوات الاحتلال خلال الأسابيع الماضية.

وأشارت قوات الاحتلال إلى أن الاقتحام جاء ردًا على عمليات دهس وإطلاق نار أسفرت عن مقتل مستوطنين إسرائليين وإصابة عدد آخر.