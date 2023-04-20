فلسطين: الاستيطان بكل أشكاله يمثل حرباً مفتوحة ضدنا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 أبريل 2023 11:23 صباحاً - أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الاستيطان الإسرائيلي بأشكاله كافة، مؤكدة أنه يمثل حربا مفتوحة على الشعب الفلسطيني.

واعتبرت الخارجية في بيان صحفي لها اليوم الخميس، أن الاستيطان بكل أشكاله يشكل حربا مفتوحة على الشعب الفلسطيني وحقوقه، وتخريبا متعمدا لأية فرصة لتجسيد دولة فلسطين على الأرض، واستخفافا بالمواقف والقرارات الدولية التي تدين الاستيطان.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى بناء آلاف الوحدات الاستيطانية كما هو حاصل في القدس المحتلة، وتخصيص المزيد من ملايين الشواقل لشق المزيد من الطرق الاستيطانية، ومصادرات الأرض الفلسطينية كما حصل في محافظة قلقيلية.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالعمل على وقف الاستيطان بشكل فوري، معربةً عن إدانتها للتصعيد الحاصل في اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وأرضهم ومواشيهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومحلاتهم التجارية ومقدساتهم في عموم الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة “ان غياب الإرادة الدولية في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة خاصة القرار 2334 يشجع دولة الاحتلال على تصعيد الاستيطان باعتباره ابشع اشكال العدوان والجرائم التي تنسف أسس ومرتكزات عملية السلام والحلول السياسية التفاوضية للصراع، وباعتباره أيضا أوسع عملية تصعيد لدوامة العنف في ساحة الصراع”.