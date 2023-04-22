الجيش السوداني: بدء إجلاء البعثات الأجنبية خلال ساعات

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 أبريل 2023 03:29 مساءً - أعلنت القوات المسلحة السودانية، اليوم السبت، بدء عمليات إجلاء الرعايا الأجانب والبعثات الدبلوماسية من البلاد، مؤكدة تقديم المساعدة اللازمة لتأمين تلك العملية.

وأوضح بيان للقيادة العامة أن قائد الجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قد تلقى اتصالات من رؤساء عدد من الدول، لطلب تسهيل وضمان تأمين إجلاء رعاياها وبعثاتها الدبلوماسية من البلاد.

وأشار البيان إلى أن من المنتظر بدء عملية إجلاء كل البعثات التي تطلب دولها ذلك خلال الساعات القادمة، مضيفا: “ستقوم كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين بإخلاء دبلوماسييها ورعاياها جوا بطائرات نقل عسكري تتبع لقواتها المسلحة من الخرطوم ويتوقع الشروع في ذلك فورا”.

ولفت البيان إلى أنه قد جرى في وقت سابق إجلاء البعثة السعودية برا إلى بورتسودان ومنها جوا إلى المملكة، كما سيتم تأمين مغادرة البعثة الأردنية في وقت لاحق بنفس الأسلوب.