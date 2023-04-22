دول عربية تستعد لإجلاء رعاياها من السودان

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 أبريل 2023 04:26 مساءً - بدأ عدد من الدول العربية إجراءات إعادة رعاياها من السودان، الذي يشهد مواجهات مسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع، منذ السبت الماضي.

مصر

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، أنها تنسق وتتابع على مدار الساعة مع كافة الأجهزة المعنية والسلطات السودانية والسفارة المصرية في الخرطوم وقنصليات مصر في بورتسودان ووادي حلفا، أوضاع الجالية المصرية، وذلك بهدف الإعداد لعمليات الإجلاء للراغبين في العودة فور توفر الظروف الميسرة لذلك.

وناشدت جميع المصريين المتواجدين في السودان التزام مناطق سكنهم وتجنب التواجد في مناطق التوتر والانفلات الأمني، مع التحلي بالهدوء والإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة مع التمثيل الدبلوماسي والقنصلي المصري في السودان، لحين ورود الإرشادات الخاصة بعمليات الإجلاء.

العراق

وأكدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، أنها تنسق مع عدد من الدول «الشقيقة» لإجلاء الرعايا العراقيين من السودان.

وكانت الخارجية العراقية قد أكدت أمس الجمعة، العمل بأولويّة قصوى لتوفير استجابة للجالية العراقية في السودان.

الأردن

كما بدأ الأردن، السبت، عمليات إجلاء مواطنيه من السودان، وفقا لتصريحات الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير سنان المجالي، للتلفزيون الرسمي بالمملكة.

وأوضح المجالي أن عملية إجلاء الأردنيين من السودان ستشمل ما لا يقل عن 300 أردني، مشيرا إلى أن القرار يراعى ضمان سلامة الأردنيين واتخاذ الخيار الأفضل، والأوضاع على أرض الواقع.

وأضاف أن هناك تعاونا دائما ومستمرا مع الإمارات والسعودية بشأن عمليات الإجلاء من السودان.

فلسطين

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية بدء الاستعدادات لإجلاء رعاياها من الخرطوم، مشيرة إلى أنه تم تشكيل خلية أزمة مركزية لهذا الغرض بالشراكة التامة بين وزارة الخارجية والمغتربين وجهاز المخابرات العامة والاستخبارات العسكرية ووزارة الداخلية والوزارات والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة.

ولفتت إلى أن تم تشكيل خلية أزمة بالخرطوم لمتابعة كافة الترتيبات والتفاصيل المتعلقة بالإجلاء، والتي تعمل على مدار الساعة لحصر أعداد الراغبين بمغادرة الخرطوم تمهيداً لإجلائهم في القريب العاجل.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن هذه العملية تتم بالتنسيق الكامل مع السودان ومصر والأردن.

السعودية

وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت في وقت سابق من صباح اليوم بدء ترتيب عملية إجلاء رعاياها من السودان.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية، أنه تم بدء ترتيب إجلاء المواطنين السعوديين وعددٍ من “رعايا الدول الشقيقة والصديقة” من السودان إلى المملكة.