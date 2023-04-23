رئيس الإمارات وشيخ الأزهر يتبادلان التهنئة بعيد الفطر المبارك

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 أبريل 2023 12:29 صباحاً - تبادل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، التَّهنئة بعيد الفطر المبارك مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال اتصال هاتفي، داعِينَ الله أن يُعيد المناسبات السعيدة والأعياد على الإنسانية بالخير واليُمن والبركات، وأن يُنعِمَ على أمتنا الإسلامية بالأمن والاستقرار والرخاء.

رئيس الإمارات وشيخ الأزهر يتبادلان التهنئة بعيد الفطر

وخلال الاتصال، أكَّد شيخ الأزهر تقدير الأزهر الشريف لكل ما تقوم به دولة الإمارات وقيادتها الحكيمة من جهودٍ كبيرةٍ عالميًّا وإقليميًّا في تعزيز السلام والأخوة والتسامح، وخدمة الإسلام وقضايا الأمتين العربية والإسلامية.

من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد عن تقديره لما يقوم به شيخ الأزهر من جهودٍ لترسيخ قيم الأخوة الإنسانية والتعايش ودور الأزهر الشريف في خدمة الأمة، وتقديم علوم الدين الإسلامي للعالم في صورتها الصحيحة.

وفي وقت سابق، تبادل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، خلال اتصال هاتفي، داعين الله -عز وجل- أن يُعيده على الأمتين العربية والإسلامية والإنسانية كلها بالخير واليمن والبركات.

وأكد الإمام الأكبر اعتزاز الأزهر بالعلاقة التي تربط مملكة البحرين بالأزهر الشريف، معربًا عن تقديره لما يقوم به ملك البحرين من جهود لنشر قيم الحوار والتعايش، داعيًا المولى عز وجل أن يوفق جلالته دائمًا لخدمة الإسلام والمسلمين، وأن يديم على مملكة البحرين نعم الأمن والأمان، والسلامة والاستقرار.