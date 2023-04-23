الخارجية السودانية: ندعم قواتنا المسلحة في مواجهة المتمردين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 أبريل 2023 12:29 صباحاً - قال المتحدث باسم الخارجية السودانية عبدالرحمن خليل، إن وزارة الخارجية وكل الشعب السوداني مصطف وراء القوات المسلحة لدحر التمرد والقضاء على المحاولة الانقلابية التي قام بها عناصر من قوات الدعم السريع.

ولفت “خليل” خلال مداخلة هاتفية لقناة “القاهرة الإخبارية”، إلى أن قوات الدعم السريع قادت هجومًا مباغتًا على المؤسسات السيادية بالدولة بهدف الاستيلاء على السلطة بقوة السلاح.

وأكد أن الحكومة السودانية وقيادة الجيش تعملان على تسهيل عمليات إجلاء الرعايا الأجانب، لافتًا إلى أن بعض الدول الغربية مازالت تُجري ترتيبات إكمال عملية إجلاء رعاياها.

وأردف: "القوات المسلحة من مصلحتها دحر التمرد وتوفير ممرات آمنة لعمليات الإجلاء".

وأوضح أن الدبلوماسية السودانية تعمل تحت قيادة الحكومة القائمة وتنسق مع الجيش لحماية الأمن القومي، منوهًا إلى أن ما يحدث هو محاولة انقلابية من قوات الدعم السريع، والجيش السوداني يبذل جهودا كبيرة لدحر التمرد وتوفير الحياة الآمنة للمواطنين.