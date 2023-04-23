هروب عدد كبير من المساجين من سجن كوبر شمالي الخرطوم بينهم عمر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 أبريل 2023 06:29 مساءً - أعلنت وكالة الأناضول، خروج عدد كبير من المساجين من سجن كوبر شمالي الخرطوم، بينهم الرئيس المعزول عمر البشير، وتكررت الهجمات على سجن كوبر الشهير بالعاصمة السودانية الخرطوم، الذي يضم أبرز القادة السابقين في نظام عمر البشير، ومن ضمنهم الرئيس المعزول نفسه.

وأكدت مصادر اليوم الأحد تعرض السجن لاشتباكات في محيطه، مشيرة إلى إطلاق سراح العديد من السجناء، جراء نقص المياه إلا أنها شددت على أن السجناء السياسيين في كوبر ما زالوا قيد الاحتجاز.

الاشتباكات الدائرة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني

أتى ذلك، بعدما تعرضت عدة سجون بالخرطوم إلى هجمات سابقة وفرار معتقلين، خلال الاشتباكات الدائرة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني منذ الأسبوع الماضي.

فقد أفيد ليل السبت الماضي بفرار عدد من نزلاء سجن سوبا جنوب العاصمة، بعد إطلاق سراحهم من قبل قوات الدعم السريع، وفق ما أكد عدد منهم في مقاطع مصورة انتشرت بين السودانيين على مواقع التواصل، كما تعرض سجن الهدى بخرطوم بري، قبل يومين أيضًا لهجمات، وفرار مساجين.

يذكر أن سجن كوبر حيث يقبع البشير وعدد من قيادات نظامه السابق، كان تعرض قبل أيام لقصف مدفعي ما أدى إلى مقتل 5 سجناء في حينه، وسط تخوف من سيناريوهات استهداف هذا السجن الشديد الحراسة