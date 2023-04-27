تونس تعين سفيرا لها في دمشق بعد 11 عاما من القطيعة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 أبريل 2023 06:29 مساءً - أعلنت الرئاسة التونسية اليوم الخميس تعيين سفير لها في سوريا بعد أسابيع من إعلان البلدين إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وعين الرئيس قيس سعيد، محمد المهذبي سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية بسوريا.

وأدى المهذبي اليمين الدستورية اليوم في القصر الرئاسي بقرطاج بحضور الرئيس سعيد ووزير الخارجية نبيل عمار.

واستانف البلدان العلاقات الدبلوماسية بعد انقطاع استمر منذ 2012 في قرار اتخذه الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي دعما للاحتجاجات ضد النظام السوري آنذاك.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري أعلن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد خلال زيارته الى تونس إرسال دمشق لسفير لها بعد الانتهاء من الترتيبات بمقر السفارة في العاصمة التونسية.