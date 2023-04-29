الخارجية الفلسطينية: وصول 64 من رعايانا في السودان إلى جدة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 29 أبريل 2023 04:26 مساءً - أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت، عن وصول عدد من الرعايا إلى مدينة جدة السعودية، قادمين من السودان.

وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية أحمد الديك إن القنصلية العامة لدولة فلسطين في جدة استقبلت 64 مواطناً وصلوا على متن البواخر السعودية، الغالبية منهم ستتجه إلى قطاع غزة.

وأعلنت سفارة دولة فلسطين في مصر، أمس الجمعة، عن وصول الحافلات التي تقل الطلبة والمواطنين من أبناء الجالية في السودان، ثم إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

وقال سفير دولة فلسطين لدى مصر دياب اللوح، إن السفارة أجرت اتصالات حثيثة مع الأجهزة المصرية المعنية من أجل نقل المواطنين من الخرطوم إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، مؤكدا تعاون الأجهزة المصرية عبر توفير تأمين برفقة الحافلات من المعبر السوداني المصري وصولا إلى معبر رفح البري.