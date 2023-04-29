حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 29 أبريل 2023 11:24 مساءً - ضرب زلزال بقوة 5.1 يضرب خليج عدن قبالة الصومال، حسبما ذكرت شبكة العربية.

يذكرأن، نفذ الجيش الصومالى اليوم/ السبت/ عملية عسكرية لمطاردة عناصر مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة فى منطقة عيل على غسلى الواقعة شمال منطقة عيل على أحمد بمحافظة شبيلى الوسطى، ما أسفر عن تدمير قواعد تابعة للخلايا الإرهابية التى تسعى إلى زعزعة الأمن وترويع الموطنين الآمنين .

وأوضح الضباط الذين قادو العملية العسكرية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية - أن القوات تقوم بعمليات تمشيط واسعة لتعقب الفلول الإرهابية الفارة .