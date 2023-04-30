جنوب السودان: نسعى لوقف إطلاق نار مستدام بالخرطوم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 أبريل 2023 12:29 صباحاً - أعربت حكومة جنوب السودان، عن ترحيبها بالتعاون مع شركائها الدوليين لمساعدة السودان على تحقيق السلام والاستقرار.

وحسب شبكة "سكاي نيوز عربية"، أكدت حكومة جنوب السودان أن هدفها بناء وقف إطلاق نار مستدام وطويل الأمد في السودان، لافتة إلى سعيها لبناء الثقة بين الجيش والمليشيا المتمردة لتحقيق تسوية سياسية في الخرطوم.

وفي وقت سابق، ذكرت نقابة أطباء السودان، أن عدد القتلى المدنيين ارتفع جراء الصراع القائم في البلاد، في الأسبوع الثالث من الإضطراب.

وقالت النقابة إن عدد القتلى وصل إلى 411 شخصًا، بينما ارتفع عدد الجرحى إلى 2023 مصابًا.

يأتي ذلك وسط تحذيرات دولية من الخطر على الصحة العامة في السودان مع تراجع امكانات المستشفيات، وكثرة احتياجاتها علاوة على خروج بعضها عن القدرة على خدمة المواطنين.

وقال الجيش السوداني، إن رئيس مجلس السيادة الفريق عبدالفتاح البرهان، دعم مبادرة الإيجاد لإيفاد مبعوث إلى جوبا لبحث تفاصيلها.

وأضاف أن البرهان يثمن كل الجهود للتهدئة والحل، مؤكدًا أن ما يحدث في دارفور يتم التعامل معه بواسطة القوات المسلحة السودانية.