مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوساً تلمودية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 أبريل 2023 11:23 صباحاً - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، يتقدمهم عضو الكنيست السابق “يهودا غليك” اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن عشرات المستوطنين يتقدمهم المتطرف “يهودا غليك” اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية منه.

وتواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين الوافدين من القدس وأراضي الـ48 للأقصى، واحتجزت هوياتهم الشخصية عند بواباته الخارجية، ودققت فيها.

وتأتي اقتحامات المستوطنين في ظل ازدياد دعوات الجماعات الصهيونية للمستوطنين بتوسيع اقتحاماتهم للمسجد الأقصى والقيام بالطقوس التلمودية، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيا ومكانيا.

وفي السياق تتواصل الدعوات المقدسية لتكثيف الرباط وشد الرحال إلى المسجد الأقصى ومصلى باب الرحمة لإفشال مخططات الاحتلال والذي يسعي الى تهويد المدينة المقدسة وفرض التقسيم الزماني والمكاني في الأقصى، في الوقت التي ترتفع فيه حدة الاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة وبلداتها القديمة .