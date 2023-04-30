البرلمان العربي يندد بانتهاكات الاحتلال ضد الشعائر المسيحية بالقدس وغزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 أبريل 2023 08:23 مساءً - استنكر نائب رئيس البرلمان العربي، النائب الأردني خليل عطية ما تقوم به حكومة الاحتلال ضد المسيحيين في غزة بمنعهم من أداء شعائرهم الدينية، وكذلك التضيق الذي قامت به السلطان الإسرائيلية ضد مسيحي القدس.

وأضاف خلال كلمته في الجلسة العامة الرابعة للبرلمان العربي التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان أن هذا الأمر وجب ذكره بشكل صريح وواضح حتي يعرف العالم ما تقوم به حكومة الإحتلال ضد أشقائنا المسيحيين في فلسطين.

وخلال الجلسة ناقش البرلمان العربي عدد من القضايا وتطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العالم العربي، مركزًا بشكل خاص على تداعيات الأوضاع في السودان و فلسطين، حيث أكد البرلمان تضامنه مع الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة، ومتابعة التطورات الجارية، خاصة في ظل التصعيد الخطير وغير المسبوق بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة مطلع العام الجاري، مجدداً إدانته واستنكاره الشديدين تجاه تصاعد العدوان من قبل المستوطنين الإسرائيليين الذي يستهدف المدن والمخيمات في الضفة الغربية والاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم وحرق المدن والمنازل والاقتحامات المتكررة بحق المسجد الأقصى ومدينة القدس، مطالبًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل.

كما ناقشت الجلسة عدد من مشروعات القوانين الاسترشادية بشأن حماية الخصوصية ومكافحة الابتزاز الإلكتروني في الدول العربية، ومشروع خارطة طريق لمواجهة عمل الأطفال خاصة أسوأ أشكاله.

كما ناقشت الجلسة أيضًا تقرير الحالة الاجتماعية للدول العربية، وركزت المناقشات على مشروع اعتماد "شهادة الكفاءة الدولية في اللغة العربية" في ضوء اهتمام البرلمان العربي باللغة العربية وتعزيزها والنهوض بها نظرا لما تعانيه من تراجع وتحديات تهدف إلى تشويهها وإضعافها في ظل العولمة وانتشار وسائل التكنولوجيا الحديثة وهيمنة اللغات الأجنبية الأخرى.