الحكومة الصومالية تجلي 123 من مواطنيها العالقين في السودان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 أبريل 2023 09:29 مساءً - أعادت الحكومة الصومالية، اليوم /الأحد/، 123 من مواطنيها الذين كانوا عالقين في السودان، معظمهم من الطلاب، حيث تم إحضار 78 منهم إلى العاصمة مقديشيو؛ بينما تم جلب 45 آخرين إلى مدينة "جرووي" عاصمة ولاية بونتلاند.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) أنه تم إجلاء هؤلاء المواطنين الذين ذهبوا في رحلة برية، وكان في استقبالهم في مطار مقديشيو الدولي مسؤولون من الحكومة الصومالية، أبرزهم نائب رئيس الوزراء صالح أحمد جامع، ووزير الخارجية أبشر عمر هروسي، ووزير التربية والتعليم العالي فارح شيخ عبدالقادر.

يشار إلى أن هذه هي المرة الثانية التي تعيد فيها الحكومة الصومالية مواطنيها الذين فروا من الحرب الدائرة في السودان إلى البلاد، حيث أعادت بالفعل في وقت سابق حوالي 30 مواطناً من جنوب السودان.