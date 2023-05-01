الصحة الفلسطينية تدين عدوان الاحتلال على مستشفى حكومي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 مايو 2023 09:29 صباحاً - أدانت وزيرة الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة، عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مستشفى بيت جالا الحكومي وإطلاقه قنابل الغاز في ساحاته، ما عرّض حياة المرضى خاصة الأطفال وكبار السن للخطر.

وأضافت الكيلة أن جيش الاحتلال أطلق بشكل متعمد قنابل الغاز في ساحات المستشفى ما تسبب بإصابة العديد من المرضى ومرافقيهم بالاختناق.

وتابعت: الطواقم الطبية في المستشفى أغلقت الطابق الأول حفاظاً على المرضى حتى انسحاب الاحتلال من محيط المستشفى.

وطالبت وزيرة الصحة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية القانونية ومنظمات حقوق الإنسان بالضغط على دولة الاحتلال لوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني المؤسسات الصحية والطبية التي نص القانون الدولي على حمايتها.