عقد الاجتماع الأول للهيئات والجهات العربية الرقابية على الدواء واجتماع اللجنة الفنية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 مايو 2023 11:27 صباحاً - تشارك الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب في الاجتماع الأول للهيئات والجهات العربية الرقابية على الدواء، وكذلك اجتماع اللجنة الفنية العليا للدواء العربي، وذلك في 1 مايو 2023 بالرياض بالمملكة العربية السعودية.

وصرحت السفيرة د/ هيفاء أبو غزالة – الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بأن هذه الاجتماعات تأتي في إطار متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس وزراء الصحة العرب رقم (17) الصادر عن دورته العادية (57) التي انعقدت في مايو 2022 بجنيف، والقرار رقم (17) الصادر عن الدورة العادية (58) التي عقدت بتاريخ 14 مارس 2023 بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بشأن انشاء الوكالة العربية للدواء.

كما أكدت على أن هذه الاجتماعات تهدف إلى التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية في الدول العربية، فضلا عن أهمية تبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية وصولا إلى التكامل العربي في مجال الدواء، مشيرة الى أنه سيتم مناقشة التفاصيل الفنية الخاصة بمقترح جمهورية مصر العربية حول إنشاء الوكالة العربية للدواء (وعد)، وقد نوهت الى أهمية المضي قدما من أجل العمل على إعداد المدونة العربية الموحدة الخاصة بممارسات التصنيع الجيد وتوحيد معايير ومتطلبات التفتيش على مصانع الدواء لتحقيق الامن الدوائي العربي.