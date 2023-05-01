الأمين العام المساعد للشؤون السياسية الدولية يشارك في جلسة مشاورات الأمم المتحدة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 مايو 2023 11:27 صباحاً - بناء على تكليف معالي الأمين العام بتمثيله ، شارك سعادة السفير الدكتور/ خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية في أعمال جلسة المشاورات الافتراضية حول "الأجندة الجديدة لأجل السلام"، التي عقدت يوم 28/4/2023 عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة السيدة/ روزماري ديكارلو وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، ومشاركة الفريق المشترك لكبار المسؤولين في الأمم المتحدة وأعضائه هم وكيل السكرتير العام لعملية السلام ووكيل السكرتير العام لمكافحة الإرهاب، ووكيل السكرتير العام لنزع السلاح، وممثلين لعدد من المنظمات الإقليمية. وقد خُصصت أعمال الجلسة لاستعراض المساهمات المكتوبة التي أبرزت رؤية المنظمات الإقليمية المختلفة، منها جامعة الدول العربية، التي تعمل معها الأمم المتحدة بشكل وثيق تحقيقاً للسلم والأمن الدوليين، حول مشروع الاجندة المذكورة في اطار الإعداد" لقمة المستقبل لعام 2024"؛

تضمنت مداخلة سعادة السفير على العديد من النقاط منها، التأكيد على أهمية الالتزام بالمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، وعلى مضاعفة العمل بشأن تحقيق الالتزامات القائمة، إلى جانب، ضرورة اتخاذ إجراءات محددة لحماية الشعب الفلسطيني باعتباره الشعب الوحيد تحت الاحتلال، إضافة إلى الإعراب عن الحاجة الملحة لإصلاح مجلس الأمن للحفاظ على السلم والأمن الدوليين في كل الظروف، والتأكيد على ضرورة التنفيذ الفعلي لكافة المواثيق والمعاهدات ذات الصلة بالأمن والسلم الدوليين.