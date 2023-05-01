في عيدهم العالمي.. العاهل الأردني يوجه التحية للعمّال بالمملكة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 مايو 2023 12:29 مساءً - وجه العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، التحية والتقدير للعمال والعاملات بالمملكة في اليوم العالمي لعيد العمال.

وقال العاهل الأردني في تغريدة له عبر تويتر: “لعمال وبناة الوطن مني تحية تقدير وعرفان لجهودهم في رفعة أردننا الغالي، ومساهمتهم في مسيرة التحديث والتقدم”.

كما غرد رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، عبر تويتر قائلا: “في يوم العمَّال العالمي، تحيَّة فخر واعتزاز إلى كلِّ سواعدنا المعطاءة من العاملين والعاملات على امتداد وطننا العزيز. بهمَّتكم نواصل مسيرة التَّحديث والإنجاز، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يعضده سموُّ وليِّ عهده الأمين الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني، كلُّ عامٍ وأنتم بخير”.