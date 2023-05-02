بيان الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 مايو 2023 10:26 صباحاً - يحتفل المجتمع الدولي في 3 مايو من كل سنة باليوم العالمي لحرية الصحافة عملا بقرار الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة الصادر في ديسمبر 1993، وذلك بناء على توصية الدورة 26 للمؤتمر العام " لليونسكو" بارتباط مع اعتماد "إعلان ويندهوك" التاريخي.

وانطلاقا من التوجهات الراسخة لجامعة الدول العربية ، أكد سعادة السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الاعلام والاتصال، أن هذا اليوم يشكل لحظة لاستحضار الحقوق المهنية للعاملين في الحقل الإعلامي، واستشراف واقع حرية التعبير والممارسة الصحفية التي تعد من السمات الأساسية لسيادة دولة القانون، وترسيخ روح المواطنة، ومقومات المناخ الديموقراطي القائم على احترام التعددية والحريات الفردية والجماعية في انسجام مع أحكام القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات ذات الصلة بما فيها على الخصوص مقتضيات المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، والإعلان العالمي لأخلاقيات المهنة، وميثاق الشرف الإعلامي العربي، واعلان الدار البيضاء بشأن حرية الإعلام في العالم العربي.

وفي هذا الإطار، أكد سعادة السفير ضرورة الملاءمة بين حرية التعبير ودمقرطة الحق في الاتصال وما يقتضيه الأمر، في الزمن الرقمي، من التزام بالمسؤولية ومراعاة لقدسية الرسالة الاعلامية في بث ونشر المعلومات والحقائق، وصيانة حرمة الحياة الخاصة، والامتناع عن التضليل الإعلامي، وعدم المساس بنقاوة القيم المجتمعية مشددا على نبذ خطابات التحريض والكراهية، وتفادي ازدراء المعتقدات والرموز الروحية، وحماية المصالح الوطنية، وصناعة محتوى إعلامي موثوق يسهم في إحكام تدبير وتخليق الشأن العام.

وقال السفير خطابي أن انقضاء ثلاثة عقود على إطلاق اليوم العالمي لحرية الصحافة مناسبة للتأكيد على الحاجة الى مزيد من التضامن الدولي الداعم للإعلام الفلسطيني في مسيرة الكفاح الوطني من أجل التحرر والكرامة مذكرا بالأوضاع الاستثنائية للصحفيين الفلسطينيين وحرمانهم من أبسط الحقوق القانونية المتعارف عليها، والقيود الصارمة المفروضة من طرف سلطات الاحتلال الاسرائيلي على أجهزة الاعلام والمنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.