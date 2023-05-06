استشهاد فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى خلال اقتحام مخيم طولكرم

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 6 مايو 2023 10:30 صباحاً - استشهد شابان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عقب اقتحام مخيم طولكرم، وفق بيان وزارة الصحة الفلسطينية.

وأفادت وزارة الصحة، بوصول الشهيدين سامر صلاح الشافعي، وحمزة جميل خريوش، إلى مستشفى ثابت ثابت الحكومي، ويبلغان من العمر 22 عاما، إضافة إلى إصابة مستقرة في الأطراف، عقب اقتحام المخيم بتعزيزات عسكرية.

وأضافت، أن الشهيد الشافعي أصيب بالرصاص في الرقبة والصدر والبطن، والشهيد خريوش أصيب بالرصاص في الصدر والبطن والقدم اليسرى.

ووثق مقطع مصور تنكيل قوات الاحتلال بجثمان الشهيدين.

من جهتها، أشارت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب إبراهيم شلاش، قبل الانسحاب من مخيم طولكرم.

وفي السياق، أعلنت فصائل العمل الوطني الإضراب الشامل في محافظة طولكرم، حدادا على الشهيدين، اللذين أعدما بدم بارد من قبل قوات الاحتلال.

يذكر أن 110 شهداء ارتقَوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه منذ بداية العام الجاري، بينهم 20 طفلا، وسيدتان.