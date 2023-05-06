الصحة العالمية: شحنة مساعدات طبية عاجلة تصل إلى السودان

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 6 مايو 2023 11:31 صباحاً - قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، إن مساعدات طبية عاجلة لنحو 165 ألف شخص وصلت جوا إلى بورتسودان قادمة من دبي ومن المزمع توصيلها إلى 13 منشأة صحية.

وتزن الشحنة 30 طنا، وتشمل معدات جراحية طارئة وأخرى للتعامل مع حالات الصدمة، هي الأولى التي تصل إلى البلاد منذ اندلاع الصراع في منتصف أبريل/نيسان، إلا أن التوزيع سيتوقف على “الأمن وتصاريح الدخول”، حسبما قالت منظمة الصحة العالمية في بيان.

وتستضيف مدينة جدة السعودية اليوم السبت محادثات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في ظل قتال مستمر منذ أسابيع وراح ضحيته مئات المدنيين وأسفر عن إغلاق مستشفيات.