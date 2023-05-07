الخارجية الأردنية تعلن تفاصيل تسليم النائب العدوان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 7 مايو 2023 11:23 صباحاً - أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأحد، بدء عملية تسليم النائب عماد العدوان.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير سنان المجالي، إنه بدأت على جسر الملك حسين عملية تسليم النائب عماد العدوان من قبل السلطات الإسرائيلية إلى السلطات الأردنية الأمنية المعنية.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفرجت السلطات الإسرائيلية، عن النائب الأردني عماد العدوان، بعد اعتقاله لأسبوعين بزعم محاولة إدخال أسلحة وذخيرة إلى الضفة الغربية المحتلة.

وأعلن جهاز الأمن الإسرائيلي «الشاباك»، أنه تم تسليم النائب الأردني عماد العدوان للأردن، لاستكمال إجراءات التحقيق معه ومحاكمته هناك، وفق الإعلام العبري.

وبحسب موقع «واللا» العبري، قام النائب عماد العدوان منذ فبراير 2022 بتنفيذ 12 عملية تهريب مختلفة إلى إسرائيل باستخدام جواز السفر الدبلوماسي.