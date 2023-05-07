إسرائيل تسلم النائب عماد العدوان إلى الأردن بعد احتجازه لأسبوعين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 7 مايو 2023 11:23 صباحاً - أفرجت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن النائب في البرلمان الأردني عماد العدوان، بعد اعتقاله لأسبوعين بزعم محاولة إدخال أسلحة وذخيرة إلى الضفة الغربية المحتلة.

وأعلن جهاز الأمن الإسرائيلي”الشاباك”، أنه تم تسليم النائب الأردني عماد العدوان للأردن، لاستكمال إجراءات التحقيق معه ومحاكمته هناك، وفق الإعلام العبري.

وبحسب موقع “واللا” العبري، قام النائب عماد العدوان منذ فبراير 2022 بتنفيذ 12 عملية تهريب مختلفة إلى “إسرائيل” باستخدام جواز السفر الدبلوماسي”.

وزعم جهاز الشاباك أن الأجهزة الأمنية في الأردن اعتقلت عددا من الضالعين في عملية التهريب المزعومة التي نفذها النائب عماد العدوان

وقالت القناة 14 الإسرائيلية، “إن الحكومة الإسرائيلية استسلمت للضغوط التي تمارسها المملكة الهاشمية الأردنية، حيث قررت الإفراج عن النائب الأردني عماد العدوان وإعادته للأردن”.

وأضافت أنه لم يتضح بعد ما إذا كان الأردن كجزء من الإفراج ستتعهد بإبعاده عن البرلمان أو حتى اتخاذ إجراءات جنائية ضد داخل الدولة.

وزعمت القناة العبرية، أنه بعد حوالي أسبوعين من احتجازه واستجوابه وإخضاعه للتحقيق، “ازدادت الشكوك خلالها أن الأسلحة ستصل في نهاية المطاف إلى الفصائل الفلسطينية وتستخدمها لقتل اليهود”.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت النائب الأردني عماد عدوان في 22 أبريل/ نيسان على معبر الكرامة / جسر الملك حسين، بزعم محاولة تهريب كميات كبيرة من الأسلحة والذهب إلى الضفة الغربية.

يذكر أنه في 30 نيسان / أبريل الماضي، مددت المحكمة العسكرية الإسرائيلية في “عوفر”، اعتقال النائب في البرلمان الأردني، العدوان، الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية على خلفية قضية تهريب مزعومة لكميات من الأسلحة والذهب.

وبحسب الإعلام الإسرائيلي، فقد حاول النائب العدوان تهريب نحو 200 مسدس وبندقية M-16 إلى الضفة، كانت مخبأة في ثلاثة حقائب، وتم الكشف عن ذلك بعد ورود معلومات استخباراتية إلى إسرائيل.