مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضاً

مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضاًانخفض مؤشر بورصة مسقط "30" العماني 9ر6 نقطة وبنسبة 0.15 في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى 4717.35 نقطة، مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4724.25 نقطة.

وقالت وكالة الأنباء العمانية: إن قيمة التداول بلغت مليونين و24 ألفًا و270 ريالًا عُمانيًّا منخفضة بنسبة 4ر44 في المائة، مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت ثلاثة ملايين و642 ألفًا و830 ريالًا عُمانيًّا.

وأوضح التقرير الصادر عن البورصة اليوم، أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.029 في المائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 23.81 مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 756 ألف ريال عُماني مشكّلةً ما نسبته 37.33 في المائة، في حين بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 565 ألف ريال عُماني أي ما يعادل 90ر27 في المائة، بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العُماني 191 ألف ريال عُماني وبنسبة 9.43 في المائة.