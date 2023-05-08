الشيخ محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأسد

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 مايو 2023 10:26 صباحاً - تلقى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اتصالاً هاتفياً من نظيره السوري، بشار الأسد.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) بأن الشيخ محمد بن زايد بحث مع الرئيس السوري، خلال الاتصال الذي جرى الليلة الماضية، علاقات البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

وعبر الأسد عن تقدير سوريا للدور الذي تقوم به دولة الإمارات من أجل لم الشمل وتحسين العلاقات العربية بما يعزز التعاون العربي المشترك ويخدم مصالح الدول العربية وشعوبها.