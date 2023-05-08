وفاة إمام المسجد النبوي السابق محمد خليل قارئ

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 مايو 2023 01:30 مساءً - توفي فجر اليوم الإثنين، إمام المسجد النبوي الشريف ومسجد قباء سابقًا، الشيخ محمد خليل قارئ، عن عمر ناهز الـ48 عامًا بعد معاناة مع المرض.

وستقام صلاة الجنازة علي الشيخ الراحل بعد صلاة المغرب اليوم.

وكان الشيخ الراحل محمد خليل القارئ قد تعرض لوعكة صحية قبل أشهر جعلته طريح الفراش في أحد مستشفيات المدينة المنورة، وقبل 4 أيام من وفاته، ازدادت حالته سوءا وتم إدخاله قسم العناية المكثفة إلى أن أعلنت وفاته.

ويُعد الراحل من الأئمة الذين ارتبطت اصواتهم بالمدينة المنورة، وذلك من خلال قراءته الحجازية بصوته الرخيم الشجي، حيث صلى محمد خليل قارئ بالمصلين في مسجد قباء صلاتي التراويح والتهجد أعواما قبل أن يتم تكليفه إماما لصلاتي التراويح والتهجد بالمسجد النبوي عامي 1437 و1438 هـ.