ارتفاع حصيلة قتلى فيضانات الكونغو إلى 401

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 مايو 2023 01:30 مساءً - قال حاكم أحد أقاليم جمهورية الكونغو الديمقراطية يوم الإثنين إن عدد قتلى الفيضانات التي اجتاحت قريتين في شرق البلاد الأسبوع الماضي ارتفع إلى 401.

وتسببت الأمطار الغزيرة في منطقة كاليهي بإقليم ساوث كيفو في فيضان الأنهار يوم الخميس، مما أغرق قريتي بوشوشو ونياموكوبي.

وأفادت تقارير بوفاة ما لا يقل عن 176 شخصا يوم الجمعة وفقد الكثير بينما انتشل عمال الإغاثة عشرات الجثث.

وقال ثيو نجوابيدجي كاسي حاكم إقليم ساوث كيفو لرويترز في رسالة يوم الإثنين إن عدد القتلى الآن بلغ 401. ولم يذكر المزيد من التفاصيل.

وأرسلت الحكومة المركزية وفدا إلى كاليهي وأعلنت الحداد الوطني يوم الإثنين.