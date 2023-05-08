عقد اجتماع في إطار التعاون الثنائي بين الأمانة العامة وجمهورية المانيا الاتحادية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 مايو 2023 01:30 مساءً - استقبل سعادة السفير د. خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد للشؤون السياسية الدولية لجامعة الدول العربية يوم الاثنين الموافق 8/5/2023، نيابةً عن معالي الأمين العام، وفد كبار مسؤولين ألمان من منظمة "جلوبال بريدجز" برئاسة كلاً من الدكتور هانز البرشت رئيس مجلس إدارة منظمة جلوبال بريدجز، والدكتورة بيات ليندمان الرئيس التنفيذي لمنظمة جلوبال بريدجز والرئيس المؤسس لمؤسسة الشباب من أجل التفاهم، والأستاذ البروفيسور عزالدين أبو العيش، دكتور في الطب، جامعة تورنتو، كندا.

يعقد هذا الاجتماع في إطار التعاون الثنائي القائم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وألمانيا كعضو في الاتحاد الأوروبي، وترأس الاجتماع سعادة السفير الأمين العام المساعد للشؤون السياسية الدولية، وشارك فيه كلاً من وزير مفوض/ رانيا أوراغ، مديرة إدارة أوروبا والتعاون العربي الأوروبي، ووزير مفوض/ طارق النابلسي، مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية، والدكتور/ بهجت أبو النصر، مدير إدارة التكامل الاقتصادي العربي، بالإضافة إلى أعضاء من إدارة أوروبا والتعاون العربي الأوروبي. وشارك من الجانب الألماني لفيف من المسئولين من عدة جهات وشركات ومؤسسات ألمانية تعمل في مجالات متعددة، من بينها: الخدمات المالية والتأمين والصناعات التكنولوجية والاستثمار والعقارات والاقتصاد والقانون والمحاماة والطاقة المستدامة والصحافة ودور النشر والفن والعلوم الهندسية والهندسة المعمارية والروبوتات وذكاء الآلة والاتصالات الاستراتيجية.

شهد اللقاء استعراض سعادة السفير الأمين العام المساعد للشؤون السياسية الدولية مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصةً القضية الفلسطينية والسودان وليبيا وسوريا، بالإضافة إلى التعريف بالعلاقات بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، وأطر التعاون بين جامعة الدول العربية وألمانيا كدولة عضو بالاتحاد وكذلك بين جامعة الدول العربية والمنظمات الأوروبية. كما تم تبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون بين المنظمتين.