ميقاتي يبحث العلاقات اللبنانية السعودية مع سفير المملكة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 مايو 2023 02:27 مساءً - تسلم رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، دعوة من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، للمشاركة في الدورة العادية الـ 32 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستعقد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في التاسع عشر من الجاري.

وكان ميقاتي قد استقبل سفير المملكة العربية السعودية، وليد لبخاري، اليوم الإثنين، وتسلم منه الدعوة.

وجرى خلال اللقاء البحث في الاوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة اضافة الى العلاقات اللبنانية- السعودية.