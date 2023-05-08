اشتية يدعو اليونسكو للتدخل لمنع إقامة موقع استيطاني متاخم لقرية سبسطية التاريخية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 مايو 2023 02:27 مساءً - دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، منظمة “اليونسكو”، إلى التدخل لمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إقامة موقع استيطاني متاخم لقرية سبسطية، والذي من شأن إقامته أن يتسبب في أضرار فادحة بالموقع التاريخي في القرية.

وطالب اشتية في كلمته بمستهل جلسة الحكومة، في رام الله اليوم الإثنين، أبناء الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجدهم في الوطن والشتات وأماكن اللجوء كافة، ومناصري العدالة والحرية والمتضامنين مع الشعب الفلسطيني وقضيته، بالخروج يوم الإثنين القادم الخامس عشر من أيار/ مايو إلى الساحات والميادين للمطالبة برفع الظلم عنهم، وللتأكيد على حقوقهم الثابتة غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير ونيل الحرية والعودة.

وقال اشتية: «تأتي هذه الجلسة مع اكتمال الاستعدادات لإحياء الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة، التي تصادف يوم الإثنين المقبل، وسيتم إحياؤها للمرة الأولى في الجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة الرئيس محمود عباس».

وأعرب اشتية عن أمله أن يشكل ذلك بداية واعدة لتحرك دولي واسع وفعال ضد حرب الإبادة والتطهير العرقي التي يمارسها نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وأردف: «ما نشهده من تصعيد غير مسبوق من قوات الاحتلال من عمليات قتل وإعدامات ميدانية، تمثلت في قتل واغتيال جنود الاحتلال لستة شبان من أبنائنا قبل يومين في نابلس ومخيم طولكرم، وإعدام المستوطنين لشاب من بلدة صندلة في مرج ابن عامر في أراضي 48، ونتقدم من عائلات الشهداء بأحر العزاء وصادق مشاعر المواساة».

واستطرد: «الاجتياحات وتوسيع الاستيطان ومحاولة الاستيلاء على مبنى بلدية الخليل، كل تلك الانتهاكات ما هي إلا استكمال لمسلسل النكبة الممتد منذ عام 1948 حتى يومنا هذا، واليوم تستخدم إسرائيل قواعد بيانات للمراقبة التمييزية ضدنا، للتعرف على وجوه أبناء شعبنا عبر الحواجز، وهذا إجراء عنصري من الدرجة الأولى».