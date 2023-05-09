قيس سعيد: تونس ليست غرفة للإيجار أو البيع

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 9 مايو 2023 10:30 صباحاً - أكد الرئيس التونسي قيس سعيد ضرورة تطبيق القانون على الجميع مهما كان موقعهم، لافتا إلى وجود تحديات كبيرة، متعهدا بمواصلة العمل على ما تم معاهدة الشعب عليه.

وأضاف خلال لقائه نجلاء بودن رمضان رئيسة الحكومة، اليوم الإثنين ” نريد أن نشق معا طريقا بدون أي تدخلات خارجية فسيادتنا ليست كلمة هينة وتونس ليست غرفة للإيجار أو البيع، نريد أن نشق طريقا جديدا في التاريخ”.

وتابع، “من يعتقد أنه يمكن أن يشق طريقا لنا فهو واهم، نريد أن نشق طريقا جديدا بعيدا عن الألغام والمتفجرات التي وضعها هؤلاء لأن السلم الأهلي في تونس لا يقدر بثمن”.

وقال ” على الجميع داخل الدولة إن يلتزم بالقانون لأنه مسئول داخل الدولة”، مؤكدا أن مثل هذه التجاوزات لن تكون مقبولة ولابد من أن يتحمل تبعاتها من يعمل على مواجهة هذا المسار ونحن نحتكم إلى القانون ونعمل على الاستجابة لمطالب الشعب التونسي وفق إرادته ولا يمكن أن نقبل بأي تجاوز للقانون ولا لإرادة الشعب، جئنا إلى هنا معا لنخدم الشعب التونسي والدولة التونسية.

وشدد على أن الكثيرين يعتقدون أنهم فوق المسائلة أو فوق أجهزة الدولة ولكن لن يكون لهم مكان في أجهزة الدولة إذا كانوا سيعملون ضد إرادة الشعب، مضيفا، لقد عاهدنا الشعب على تحقيق آماله وسنعمل بكل جهد على أن نحقق إرادته وأن نرفع آماله إلى مستوى تتحقق فيه مطالبه وإرادته وهذا شأننا بالأمس واليوم وغدا.