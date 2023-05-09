ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 13 شهيدا.. وإصابة طفل بنابلس

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 9 مايو 2023 10:30 صباحاً - أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة استشهادَ 13 فلسطينيا بينهم 4 أطفال و6 نساء وإصابةَ 20 آخرين من جراءَ سلسلةِ غارات للاحتلال الإسرائيلي على القطاع، فجر الثلاثاء.

وكان من بين الشهداء، ثلاثة قادة عسكريين بحركة الجهاد مع زوجاتِهم وعددٍ من أبنائهم، ونعت سرايا القدس شهداءَها، وهم: جهاد شاكر الغنام وخليل البهتيني وطارق عزالدين.

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الجريمة التي ارتكبها جيشُ الاحتلال في قطاع غزة، وأدت إلى استشهاد 13 مواطنا أغلبهم أطفال ونساء ومدنيين عزل.

وشنت قوات الاحتلال، بشكل مفاجئ، فجر اليوم الثلاثاء، غارات جوية على مواقع تابعة لحركة الجهاد في قطاع غزة، وأعلنت إغلاق معبري بيت حانون وكرم أبو سالم بين إسرائيل وقطاع غزة، حتى إشعار آخر، وطالبت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، من سكان مستوطنات غزة دخول الملاجئ في أعقاب الغارات.

وفي نابلس أصيب طفل فلسطيني، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحامها حارة «القريون»، في البلدة القديمة من مدينة نابلس، بشمال الضفة الغربية.

ودفع جيش الاحتلال الإسرائيلي، بتعزيزات عسكرية إلى قوات أرسلت في وقت سابق، صباح اليوم الثلاثاء، إلى الحارة المذكورة لمحاصرة أحد المنازل، لتنفيذ عملية اعتقال أو اغتيال عناصر من المقاومة الفلسطينية، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة، مع سكان البلدة القديمة، أصيب على إثرها طفل (14 عاما) بالرصاص الحي في الصدر.