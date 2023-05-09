اجتماع الندوة 62 للجنة توحيد المصطلحات والمفاهيم العسكرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 9 مايو 2023 11:31 صباحاً - افتُتِحت أعمال الندوة 62 للجنة توحيد المصطلحات والمفاهيم العسكرية يوم الأحد الموافق 7 مايو والتي تستمر حتى 18 مايو 2023 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة العميد الركن/ بدر بن عبد الرحمن السيف رئيس وفد المملكة العربية السعودية، والسفير/ خليل إبراهيم الذوادي – الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي، وحضور الوزير المفوض/ طارق عبدالسلام – مدير الإدارة العسكرية، ويشارك في أعمال هذه الندوة نخبة من الضباط في القوات المسلحة العربية ممثلين عن (14) دولة عربية لدراسة المصطلحات والمفاهيم العسكرية التالية:

أسلحة الدمار الشامل.

الإشارة ونظم المعلومات.

الإمداد المشترك (التموين – النقل – الخدمات الطبية).

وقد تلقت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون العربية والأمن القومي – الإدارة العسكرية ومجلس السلم والأمن العربي) عدد (7) دراسات من الدول الأعضاء (الأردن، تونس، الجزائر، العراق، مصر، المغرب، مجلس التعاون لدول الخليج العربية)، لمناقشتها والخروج بمصطلحات ومفاهيم موحدة محدثة وإضافتها إلى المعجم العسكري في نهاية الاجتماع، والتي سيتم تعميمها على مندوبيات الدول الأعضاء بغرض الاستفادة منها في الجيوش العربية وتوزيعها على المؤسسات التعليمية العسكرية.

وألقى السفير خليل إبراهيم الذوادي كلمة خلال افتتاح الندوة، نقل فيها تحيات معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط وتمنياته لأعمال الندوة بالتوفيق، وأوضح أن هذه الندوة لها أهمية خاصة تنبع من تعزيزها فرص التعاون المشترك بين الجيوش العربية، لما للمصطلحات العسكرية الموحدة من أهمية في تعزيز العمل العربي العسكري المشترك بين مختلف الدول العربية، وموضوع هذه الندوة من المواضيع الهامة لدى قواتنا المسلحة، وتأتي استكمالاً للندوات السابقة التي تخدم المصلحة العامة لقواتنا المسلحة العربية، وخاصة أنها تهدف إلى مراجعة معجم المصطلحات العسكرية الذي صدر سنة 2007 وتحديثه حتى عام 2023، والذي سيتم اعتماده من طرف رؤساء أركان الدول العربية.