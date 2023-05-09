خبراء وزارتي العدل والداخلية العرب يبحثون مسألة تجريم دفع الفدية للإرهابيين

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 9 مايو 2023 12:29 مساءً - يعقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، يوما الثلاثاء والأربعاء الموافقان 9 و10 مايو 2023، الاجتماع الخامس للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزاراتي العدل والداخلية في الدول العربية لبحث مسألة "تجريم دفع الفدية للإرهابيين"، وما يتصل بها من إجراء تعديلات على "الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

يأتي هذا الاجتماع بتنظيم مشترك من جانب كل من قطاع الشؤون القانونية بالأمانة العامة والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، تنفيذا للقرار رقم 1288 لمجلس وزراء العدل العرب في دورته (38) التي عقدت في 20 أكتوبر من العام الماضي. وطبقا للقرار المذكور فسيتم عرض التقرير والتوصيات الصادرة عن هذا الاجتماع على الدورة القادمة لمجلس وزراء العدل العرب، بعد إقرارها من جانب المكتب التنفيذ للمجلس.