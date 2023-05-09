الرئاسة الفلسطينية: التصعيد الإسرائيلي يجر المنطقة إلى مربع العنف

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 9 مايو 2023 12:29 مساءً - حمَّل المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الثلاثاء، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن التصعيد، محذرا من جر المنطقة إلى مربع العنف والتوتر وعدم الاستقرار.

وأدان أبو ردينة، التصعيد الإسرائيلي الخطير بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والذي استهدف الأطفال، والنساء، والبيوت في قطاع غزة، والضفة الغربية، بما فيها القدس، والذي كان آخره استشهاد 13 فلسطينيا، من بينهم أطفال ونساء في قطاع غزة، و13 إصابة بالرصاص في نابلس، بالإضافة إلى الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك.

وتابع أبو ردينة قائلا: “نحذر الإدارة الأمريكية من السماح لسلطات الاحتلال الإسرائيلي في التمادي في جرائمها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، وخاصة إنها تطال الأطفال والنساء والمقدسات”.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 13 شهيدا من بينهم 4 أطفال و4 سيدات.

وأوضحت الصحة أن 20 فلسطينيا أصيبوا بجروح مختلفة من بينهم 3 أطفال و7 سيدات، وما زال عدد من الجرحى حالتهم ما بين حرجة وخطيرة.

واغتال الاحتلال في وقت لاحق من اليوم 3 قادة عسكريين بارزين من حركة الجهاد في غزة.