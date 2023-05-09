الأردن يدين التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 9 مايو 2023 12:29 مساءً - أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وآخره العدوان الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، على قطاع غزة، واقتحام مدينة نابلس.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكلٍ فوري وفاعل لوقف هذا العدوان، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني في القطاع وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة.

وشدد المجالي على أن استمرار العدوان والانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية المحتلة، يهدد بدوامات أوسع من العنف الذي سيدفع الجميع ثمنه.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة إن “الأردن يواصل اتصالاته وتحركاته من أجل الوقف الفوري لهذا التصعيد الخطير، واستعادة الهدوء، والحؤول دون تفجر دوامات العنف”.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 13 شهيدا من بينهم 4 أطفال و4 سيدات.

وأوضحت الصحة أن 20 فلسطينيا أصيبوا بجروح مختلفة من بينهم 3 أطفال و7 سيدات، وما زال عدد من الجرحى حالتهم ما بين حرجة وخطيرة.

واغتال الاحتلال في وقت لاحق من اليوم 3 قادة عسكريين بارزين من حركة الجهاد في غزة.