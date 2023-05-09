أبو الغيط يفتتح أعمال الجلسة الإقليمية للاستثمار في الدول العربية ضمن فعاليات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 9 مايو 2023 01:26 مساءً - شارك السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء الموافق 9 مايو 2023 في افتتاح أعمال الجلسة الإقليمية للاستثمار في الدول العربية، ضمن فعاليات الدورة الثانية عشر (12) لملتقى الاستثمار السنوي الذي تحتضنه مدينة أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 مايو 2023.

و صرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن أبو الغيط أشاد في مستهل كلمته بالتعاون المثمر بين الأمانة العامة للجامعة واتحاد الغرف العربية و اليونيدو، مشيرا إلى أهمية الجلسة في مناقشة واقع الاستثمار و فرصه في المنطقة العربية.

و لفت أبو الغيط إلى ضعف الاستثمارات المباشرة الواردة إلى الدول العربية خلال العقدين الأخيرين بالرغم من الامكانيات الهائلة التي تتوفر عليها، موضحا ان الأزمات التي شهدتها المنطقة منذ عام 2011 أدت إلى تراجع قيمة رؤوس الأموال الواردة إليها، و مبيناً ان الاستثمارات العربية البينية تشكل من 16 إلى 20 ٪ من إجمالي الاستثمارات الواردة إلى الدول العربية.

و قال المتحدث الرسمي أن الأمين العام أشار إلى أن هناك مؤشرات إيجابية تبشر بتحسن وضع الاستثمار في المنطقة العربية في ظل استقرار التصنيفات الائتمانية لأغلب الدول العربية بعد جائحة كوفيد 19 بل و تحسن مناخ الاستثمار في بعضها.

و بشأن جهود جامعة الدول العربية في مجال تشجيع الاستثمار، تطرق ابو الغيط إلى الاتفاقية العربية لتشجيع حركة رؤوس الأموال التي أعدتها جامعة الدول العربية، مشيرا إلى أنه يجري حاليا الاعداد لنص اتفاقية محدثة تستوعب التطورات الاقتصادية الحديثة.

كما أضاف في ذات السياق أيضا، ان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ساهمت بشكل لافت في تعزيز التجارة و الاستثمار العربي البيني